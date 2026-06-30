На тлі того, як Європа продовжує стикатися з рекордною спекою, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що майбутнє літо буде лише спекотнішим, пише УНН з посиланням на Euronews.

Червень був одним із найспекотніших місяців за всю історію спостережень у Європі, температура досягла безпрецедентних максимумів у багатьох країнах і спричинила збільшення кількості смертей, пов’язаних зі спекою.

І це лише початок. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що майбутнє літо буде важчим.

“Ця спека – генеральна репетиція”, – сказав доктор Ганс Анрі Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, і спека більше не є одноразовими випадками. Це повторювані кризи, які стають дедалі частішими, сильнішими та тривалішими, додав Клюге.

За останній місяць у Франції лише з 24 червня було зареєстровано понад 1000 смертей, більшість з яких припадає на людей віком 65 років і старше, а кількість викликів екстреної допомоги в деяких містах зросла до 50%.

Система моніторингу смертності в Іспанії вже оцінила як 892 додаткових смертей, пов’язаних зі спекою, у червні.

Клюге попередив, що кожне літо, до якого ми не готуємось, – це літо, за яке ми платимо життями.

Однак у ВООЗ є не лише погані новини, на тлі того, як агентство наголошує, що профілактика працює.

За словами керівника ВООЗ у Європі, оцінки показують, що смертність, пов’язана зі спекою, у Європі у 2023 році була б приблизно на 80% вищою без уже вжитих заходів адаптації. Для людей віком 80 років і старше смертність могла бути вдвічі вищою.

“Плани дій щодо спеки, раннє попередження, охолодження приміщень, інформаційно-просвітницька робота з вразливими людьми – це не бюрократичні вправи. Вони рятують життя прямо зараз – нам потрібно більше таких заходів по всьому європейському регіону”, – додав Клюге.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, очікується, що до 30 червня хвиля спеки пошириться на великі частини Західної, Центральної та Південної Європи та Балкан.