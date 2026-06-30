В Іспанії запустили велику енергетичну установку, яка працює на чистому водні, і вона вже подала електроенергію в національну мережу.

Випробування відбулися в місті Бермео на півночі країни, передає «Європульс».

Розробники називають цей проєкт першим у світі випадком, коли установка такого масштабу працює не на суміші водню та іншого палива, а на 100% водні. Раніше подібні системи частіше проектували як «готові до водню», тобто здатні перейти на нього в майбутньому, але не працювали повністю на цьому паливі.

Головна перевага такої технології полягає в тому, що під час роботи на водні установка не викидає вуглекислий газ. При цьому вона може швидко вмикатися й постачати електроенергію саме тоді, коли мережі потрібна додаткова потужність.

Це особливо важливо для Іспанії — у 2024 році країна вже отримувала 56,8% електроенергії з відновлюваних джерел. Але чим більше енергії з’являється завдяки сонцю та вітру, тим гостріше постає питання, чим замінити їх у години, коли погода не дозволяє ними скористатися.

Ідея нової установки полягає в тому, щоб використовувати надлишкову енергію з відновлюваних джерел для виробництва водню, а потім знову перетворювати його на електроенергію, коли мережі цього потребують. Особливо важливим це може бути для промисловості, дата-центрів та інших об’єктів, яким потрібна стабільна подача енергії.

Поки що мова йде про випробування, а не про масове впровадження таких установок. Для широкого використання водню потрібні нові потужності для його виробництва, зберігання та транспортування. Але Іспанія стала зручним майданчиком для такого випробування, оскільки країна активно розвиває відновлювану енергетику та шукає способи зменшити свою залежність від викопного палива.

У 2030 році в Євросоюзі щорічно вироблятиметься 40 гігават водневої енергії — цього вистачить, щоб забезпечувати енергією приблизно 20% жителів країн ЄС.

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