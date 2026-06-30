Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди зі Швецією, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів Gripen E.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Також у межах попередніх домовленостей із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано Повітряним силам уже на початку 2027 року.

“Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки”, — прокоментував угоду щодо літаків Gripen E президент Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що представники України та Швеції обговорили ширшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна купує винищувачі Gripen E за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

“Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України. Насамперед раніше виявляти загрози, ефективніше протидіяти ворожій авіації та вражати повітряні цілі на великій відстані”, — повідомив Федоров.

Він сказав, що українські пілоти та технічний персонал вже проходять підготовку у Швеції.