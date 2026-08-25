У Москві сьогодні переполох – всі обговорюють американський літак, який приземлився у Внуково.

Родзинки додає те, що перед тим літак був у Лондоні перед візитом Трампа.

-Той самий американський військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який сьогодні прилетів до Внукова з Риги, у вересні 2025 року приземлявся в Лондоні лише за два дні до візиту Дональда Трампа до Великобританії, зауважив канал «МО».

Тепер той же C-17 опинився у Москві. 23 серпня він прилетів до Риги з Кемп-Спрінгс у Меріленді, де знаходиться авіабаза Ендрюс (звідти літають президентський борт Дональда Трампа та літаки інших високопосадовців). Вранці 25 серпня він вирушив до Внукова.

Літак відноситься до важкої військово-транспортної авіації США і призначений для перевезення військовослужбовців, техніки та вантажів. У Кремлі заявили, що не знають про мету його прильоту – таке стверджує представник Путіна Дмитро Пєсков. Він повідомив, що зустрічі представників американської адміністрації в Кремлі на цьому тижні не заплановано.

Останній американський спецборт прилітав до Росії під час обміну Фогеля та Винника. 13 лютого 2025 у Внуково приземлився американський Gulfstream C-37B. Він вилетів з бази Ендрюс у Меріленді, зробив зупинку в Роттердамі, а потім вирушив до Москви. Того дня Москва звільнила американця Марка Фогеля, засудженого у Росії до 14 років колонії у справі про наркотики. США, у свою чергу, відпустили росіянина Олександра Винника, який визнав провину у справі про змову з метою відмивання грошей.

І от щойно стало відомо, хто прилетів до Москви на військовому літаку США – це голова ЦРУ Джон Реткліфф

Про це повідомляє кореспондент CBS News Дженніфер Джейкобс.

З ким Реткліфф може зустрітися в Москві і що планується обговорювати — наразі невідомо.