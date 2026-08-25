За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури керівнику однієї з лікарень Миколаївської області повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років медичний заклад уклав із Національною службою здоров’я України низку договорів у межах Програми медичних гарантій. Договори передбачали фінансування надання різних видів медичної допомоги дорослим та дітям у межах Програми медичних гарантій.

Водночас лікарня не відповідала встановленим вимогам для надання окремих медичних послуг, зокрема не мала необхідного обладнання та відповідних фахівців.

Проте, до електронної системи охорони здоров’я вносилися відомості про надання медичних послуг, які фактично не могли бути надані закладом у заявленому обсязі та відповідно до визначених умов.

На підставі таких відомостей Національна служба здоров’я України перерахувала медичному закладу бюджетні кошти за послуги, надання яких належним чином не було забезпечено.

Внаслідок неналежного виконання керівником лікарні своїх службових обов’язків державному бюджету завдано збитків на суму понад 15 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Миколаївській області.

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