Уранці 25 серпня біткоїн піднявся вище 80 000 доларів і в моменті досягнув 81 237,94 долара – це найвищий рівень із середини травня, повідомляє Reuters. Станом на азійські торги криптовалюта коштувала близько 80 323,24 долара, пише 24.

Таким чином, біткоїн продовжив стрімке відновлення. Від початку серпня його вартість зросла приблизно на 28%, що може стати найкращим місячним результатом із листопада 2024 року.

Окремий імпульс крипторинку забезпечили останні сигнали з боку США. Минулого тижня президент Дональд Трамп закликав Конгрес ухвалити законодавство, яке має чіткіше визначити правила роботи криптовалютного сектору. Відтоді біткоїн подорожчав приблизно на 16%.

Водночас слабший долар США зробив цифрові активи привабливішими для інвесторів. На настрої ринку також вплинули дії Міністерства фінансів США щодо довгострокових державних облігацій.

Минулого тижня Мінфін США оголосив про плани викуповувати більші обсяги довгострокових облігацій. Такий крок має допомогти стримати зростання дохідності паперів на довгому кінці кривої, але водночас посилив тиск на американський долар.

Для біткоїна це стало позитивним сигналом. На думку старшого дослідника HashKey Group Тіма Суна, позиція міністра фінансів США Скотта Бессента посилила очікування, що американська влада не захоче допустити подальшого значного зростання довгострокових ставок.

У такому середовищі інвестори можуть активніше вкладати кошти в активи, які сприймаються як захист від знецінення грошей. До них належать, зокрема, золото та біткоїн.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що побоювання щодо знецінення долара спонукають інвесторів купувати як фізичні, так і цифрові активи. За його оцінкою, якщо біткоїн зможе закріпитися вище нинішніх рівнів, наступною ціллю може стати діапазон 95 000 – 100 000 доларів.

Водночас зростання криптовалюти не означає гарантованого подальшого ралі. Для біткоїна важливими залишатимуться динаміка долара, прибутковість американських облігацій, рішення ФРС та подальші кроки адміністрації США щодо крипторинку.

Лише кілька днів тому ми писали, що біткоїн стрімко подорожчав і в моменті наблизився до позначки 77 000 доларів, продовживши потужне відновлення крипторинку. Лише за два дні BTC додав близько 18%, а загальна капіталізація цифрових активів за п’ять днів зросла приблизно на 400 мільярдів доларів.