25 серпня державні інспектори спільно з представниками 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби встановили факт незаконного вилову водних біоресурсів у Березанському лимані поблизу села Матіясове Миколаївського району.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, громадянин незаконно виловив 2 судаки, 9 тараней, 2 бичків, 5 пузанків, 1 ставриду та 14 кефалей.

На порушника складено протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Матеріали буде направлено до районного суду.

Розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок незаконного добування водних біоресурсів, становить майже 60 тисяч гривень.

Як нагадують в Держекоінспекції, з 20 серпня до 10 вересня 2026 року в Чорному морі та причорноморських лиманах діє заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей. Заборона, зокрема, поширюється на Березанський лиман.

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