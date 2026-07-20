Під час спільного природоохоронного рейду державні інспектори Пункту екологічного контролю №2 разом із працівниками відділення поліції №3 Первомайського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області виявили грубе порушення правил рибальства на річці Південний Буг поблизу села Ониськове Кривоозерської територіальної громади.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, чоловік здійснював незаконний вилов риби з човна, використовуючи месинову сітку. У нього виявили три соми, вісім сріблястих карасів, одного жереха та одного окуня.

Незаконне знаряддя лову й незаконно добуті водні біоресурси вилучено у встановленому законом порядку.

На порушника державні інспектори склали протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи буде направлено до суду для прийняття рішення.

Фахівці інспекції також розрахували збитки, завдані незаконним виловом. Їх сума становить 32 810 гривень.

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