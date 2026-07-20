Ціни на нафту марки Brent у понеділок зросли на 2% до понад 90 доларів за барель, на тлі ескалації воєнних дій між США та Іраном на Близькому Сході, які вплинути на транзит нафти через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Кореспондент.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,09 долара (+2,37%), встановивши вартість на рівні 90,19 доларів за барель. Це найвищий рівень із 11 червня. Причому минулого тижня Brent подорожчала на 15,9%, що стало найбільшим приростом із квітня.

Ціна на американську нафту West Texas склала 84,20 доларів за барель, подорожчавши на 1,71 долара (+2,07%). Це найвищий показник із 12 червня. Минулого тижня ціни на нафту зросли на 15,5%, що стало найбільшим тижневим зростанням з початку березня.