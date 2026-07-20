Німецький оборонний концерн Rheinmetall запропонував Польщі розгорнути масштабне виробництво озброєння та військової техніки, повідомляє Кореспондент.

Йдеться про будівництво першого заводу компанії на польській території, створення нових виробничих ліній та залучення місцевих підприємств до глобального ланцюга постачання. Пропозицію вже передали Міністерству національної оборони Польщі. Одним із перших проєктів може стати виробництво модульних метальних зарядів MCS для 155-мм артилерійських боєприпасів.

Крім того, Rheinmetall запропонував Польщі виготовляти важкі гусеничні машини підтримки на базі платформи Leopard 2. До лінійки мають увійти броньовані ремонтно-евакуаційні машини ARV3, інженерні AEV3 та мостоукладачі. Планується, що ці машини отримають армії Польщі та Німеччини, а частка польських підприємств у виробництві буде щонайменше 50%.

Водночас така ініціатива вже викликала критику у Польщі. Експерт з бронетехніки та редактор Defence24 Даміан Ратка назвав ідею з Leopard 2 “абсолютно безглуздою” для польської армії.

“Стратегічний напрям визначено вже давно – це танки M1 Abrams і K2 Black Panther. Платформа Leopard 2 не має перспектив у польській армії”, – заявив він, припустивши, що пропозиція може бути спробою Німеччини зберегти свою присутність на польському оборонному ринку.

Окрім бронетехніки, Rheinmetall запропонував спільне виробництво 30-мм автоматичних гармат із польською компанією Huta Stalowa Wola, а також виготовлення пускових установок GMARS і ракет до них. Ця система сумісна з боєприпасами HIMARS і має більший боєкомплект.

Також концерн хоче залучити польську групу озброєнь PGZ до виробництва компонентів для бронетранспортерів Boxer, а ще налагодити випуск 120-мм танкових боєприпасів. У Rheinmetall вважають, що це допоможе Польщі спростити забезпечення армії, яка нині використовує різні типи танків.

Попри амбітні плани, остаточне рішення щодо запропонованих проєктів залежатиме від польського оборонного відомства та оцінки їхньої відповідності майбутнім потребам Збройних сил Польщі.