Вчора, 10 липня, під час патрулювання берегової лінії поблизу села Куцурубської громади прикордонники виявили 49-річного чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби у Бузькому лимані. Чоловік використовував ліскову сітку, заборонену для лову.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №7 Миколаївського райуправління та представники екологічної інспекції. Під час документування правопорушення у рибалки вилучили 98 рибин: 17 сомів, осетер, 2 карасі, сазан, 6 судаків, 59 лящів та 12 пузанків.

За попередніми підрахунками, збитки, завдані державі, сягають майже 300 тисяч гривень.

Виловлені біоресурси поліцейські передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

Також поліцейські вилучили ліскову сітку.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі досудове розслідування триває.

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