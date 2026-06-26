25 червня державні інспектори спільно з військовослужбовцями 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України провели природоохоронний рейд в акваторії Березанського лиману.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, під час обстеження водойми учасники рейду виявили заборонені знаряддя лову. У воді знаходилися п’ять мисинових сіток загальною довжиною близько 200 метрів.

Сітки вилучили як безхазяйне майно. Такий крок дозволяє запобігти подальшому незаконному вилову риби та зменшити ризики для водних біоресурсів. За результатами рейду складено відповідний акт вилучення.

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