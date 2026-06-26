Подія мала місце 24 червня на вулиці Геранієвій, що у Київському районі Одеси.

За попередньою інформацією, того вечора під час конфлікту цивільних осіб з військовослужбовцями ТЦК та СП останні поїхали з місця разом із чужою собакою породи джек-рассел-тер’єр, спричинивши при цьому тварині тілесні ушкодження.

В Одесі військові ТЦК забрали собаку в бус: поліція розпочала провадження https://t.co/b2cLaDPIuY pic.twitter.com/TZj41F1kJZ — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) June 26, 2026

Про подію поліцейські дізналися від 31-річної власниці тварини, оперативно розшукали її та повернули жінці. Після відвідування ветеринарної клініки, де собаці було діагностовано травмування у вигляді розриву передньої хрестоподібної зв’язки, пані звернулась із відповідною заявою до правоохоронців.

Як повідомили в поліції Одеської області, слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та розпочали розслідування.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.



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