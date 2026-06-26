Обурені ударами українських безпілотників та розгнівані тим, що вони вважають невиконаною обіцянкою США – змусити Україну завершити війну на вигідних для РФ умовах, російські “яструби” закликають президента Володимира Путіна відмовитися від дипломатії на користь ескалації, пише Reuters.

Заклики до жорсткіших заходів не є новими. Націоналістичні голоси давно наполягають на повній мобілізації, знищенні урядового кварталу в Києві, вбивстві президента Володимира Зеленського та ударах по європейських заводах з виробництва безпілотників. Деякі «яструби» навіть закликали керівника Кремля розглянути можливість використання тактичної ядерної зброї.



Але глибокі удари України цього місяця, спрямовані проти Москви, Санкт-Петербурга та Криму, а також, за словами Росії, два смертельні напади на пасажирські автобуси, загострили та посилили ці вимоги.

Аналітики кажуть, що дедалі різкіша риторика відображає зростаюче занепокоєння щодо масштабів та впливу атак українських безпілотників, а також ширші дебати про те, як Росія — з її величезною територією — може захистити себе, водночас переслідуючи свої військові цілі в конфлікті, який вона розпочала у 2022 році.

«Що ще має статися, перш ніж ми почнемо боротися за реальність? Війна означає перемогу будь-якою ціною. Українці воюють, тому вони воюють усім, що мають», — сказав Костянтин Малофєєв, націоналіст і магнат, після того, як минулого тижня український удар підпалив московський нафтопереробний завод.



«Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили та накопичили всією міццю нації саме для цієї мети?» — запитав він.

ЗАКЛИКИ ДО ВІДМОВИ ВІД МИРНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Деякі націоналістичні коментатори закликали Москву прийняти те, що вони називають ефективною військовою та дипломатичною тактикою Ірану проти Сполучених Штатів. Блог «Одержимий війною», який має понад 650 000 підписників, закликав зробити великі українські міста непридатними для життя шляхом бомбардувань. Інші кажуть, що настав час відмовитися від мирних переговорів за посередництва США та домагатися повного знищення української держави.

«Початок систематичних авіаударів по Москві (українською) хунтою був би неможливим без дозволу Вашингтона. І чому Трамп дав Зеленському таке зелене світло? Відповідь дуже проста – Іран тримав Трампа за яйця, і він був змушений підписати принизливу угоду», – сказав націоналістичний блогер Юрій Баранчик, який має майже 90 000 підписників.

«Тепер йому потрібно швидко вимістити це на комусь… Тож у нас немає вибору – або ми візьмемо гору над Трампом, або він візьме гору над нами», – написав Баранчик у Telegram.

Джерела, близькі до Кремля, кажуть, що Путін може терпіти таку риторику. Він очолює жорстко контрольовану політичну систему, яку він будував протягом 26 років, і націоналістичні блогери повинні дотримуватися певних правил.

Однак аналітики стверджують, що такі заяви все ще можуть ускладнювати прийняття рішень, розпалюючи громадські настрої та підвищуючи очікування щодо більш масштабної військової кампанії, навіть попри те, що Москва все ще хоче залишити двері відкритими для потенційного дипломатичного вирішення.

КРЕМЛЬ ЧИНИТЬ ОПІР ЖОРСТКОМУ ТИСКУ

Поки що Кремль чинить опір закликам «яструбів» припинити переговори, хоча троє високопосадовців уряду заявили цього тижня, що переговори зі США ні до чого не призвели, і звинуватили Вашингтон у тому, що він не виконав мирних пропозицій, зроблених на минулорічному саміті Путіна-Трампа на Алясці.



Путін також уникав схвалення найрадикальніших пропозицій націоналістів, хоча Міністерство оборони у квітні навмисно опублікувало адреси заводів у кількох європейських країнах, які нібито виробляли дрони для України, що виглядало як попередження про те, що вони можуть стати ціллю.

Міністерство закордонних справ Росії також минулого місяця дало зрозуміти про ескалацію, заявивши, що Москва має намір завдати «систематичних ударів» по ​​військових цілях у Києві. Далі відбулися потужніші бомбардування, зокрема одне, під час якого було пошкоджено тисячолітній монастир у Києві.

Наразі Путін виглядає впевненим у поточній стратегії. У вівторок він заявив випускникам військової академії, що Росія близька до захоплення міста Костянтинівка на сході України в рамках своїх зусиль щодо контролю над Донбасом.

Він також сказав, що політичні сили в Європі, вороже налаштовані до Росії, ймовірно, будуть посунуті суперниками, яких він називає більш розумними.

«Ті, хто хоче відновити нормальні відносини з нами, зупинити це нескінченне прагнення до стратегічної поразки Росії, на підйомі», – сказав Путін. «Зрештою, все владнається».