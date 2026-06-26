Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні у межах 76-го обміну з російського полону повернулися ще 160 Захисників! (ФОТО)

Серед них були і воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти, які мужньо боронили Маріуполь і перебували в неволі вже понад чотири роки.

Про це повідомляють в пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, передає Інше ТВ.

«На рідній землі морпіхів зустріли побратими з 36-ї бригади та 30-го корпусу морської піхоти, рідні, близькі, а також усі, хто постійно підтримував і чекав. Привітала звільнених воїнів і заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

Попереду в наших захисників — шлях відновлення, адаптації та реінтеграції. Фахівці цивільно-військового співробітництва докладуть максимуму зусиль, щоб цей процес пройшов якомога комфортніше та на користь для кожного побратима.

Дякуємо всім, хто працював над тим, аби визволити морпіхів. Це надважка праця.

Памʼятаємо всіх. Чекаємо вдома. Повернемо кожного», – мовиться в повідомленні 36-ї ОБрМП.

Слава морській піхоті України!