Сьогодні, 26 червня, у результаті перемовного процесу визволено 160 українських воїнів, які перебували у неволі з 2022 року.



Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, Медичних сил, ВМС, а також бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби.

Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.



«Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

Загалом за період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі 9606 військових та цивільних.

Посередниками в цьому обміні стали Сполучені Штати Америки та Об’єднані Арабські Емірати, за що їм велика вдячність. Дякуємо також усім державним структурам, організаціям і фахівцям, які щодня працюють заради повернення наших громадян додому.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 червня в Україну повернулися 185 Оборонців і один цивільний українець (ФОТО)