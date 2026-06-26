Фахівцями Головного управління ДПС у Миколаївській області проводиться щоденна кропітка робота з платниками податків щодо своєчасної сплати майнових податків до бюджету.

Слід зазначити, що плата за землю, а також податок на нерухомість є одними із вагомих джерел наповнення місцевих бюджетів. Платежі із зазначених податків сплачуються громадянами упродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

Як повідомила начальниця управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області Галина Боненко, за оперативними даними, з початку 2026 року фахівцями податкової служби Миколаївщини сформовано громадянам 319,2 тисячі податкових повідомлень – рішень (далі – ППР) щодо плати за землю, нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, та транспортного податку на загальну суму 339 млн гривень.

Cтаном на 01.06.2026 платникам земельного податку та орендної плати за землекористування підготовлено і направлено 309,3 тисячі ППР на суму 322 млн гривень. За 5 місяців поточного року до місцевих бюджетів Миколаївщини мобілізовано 70 млн грн плати за землю.

У січні – травні 2026 року фізичним особам платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по Миколаївській області сформовано 9,7 тисячі ППР на суму 14,8 млн гривень. До місцевих бюджетів станом на 01 червня поточного року надійшло 23,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб.

У свою чергу власникам елітних автомобілів Миколаївщини сформовано та направлено 137 ППР на суму 2,1 млн гривень, з початку року до місцевих бюджетів сплачено 1,1 млн грн транспортного податку з фізичних осіб.

Ці кошти, за словами Галини Боненко, є основою фінансової спроможності громад. Саме за їх рахунок забезпечується функціонування освітніх і медичних закладів, фінансуються соціальні програми та відновлюється інфраструктура, пошкоджена внаслідок війни. Своєчасна та повна сплата податків безпосередньо впливає на здатність громад підтримувати життєво важливі послуги та розвиватися. В умовах воєнного стану це не лише питання фінансової дисципліни, а й внесок кожного платника у стійкість держави та підтримку місцевого рівня.

Податківиця також звернула увагу, що сучасна податкова служба – це вже давно не лише про адміністрування податків. Це про сервіс, відкритість, доступність і повагу. Кожна послуга сьогодні орієнтована на головне: щоб людина могла отримати допомогу швидко, зручно та без перешкод, незалежно від місця проживання, фізичних можливостей чи інших обставин, що особливо актуально для людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та мешканців віддалених населених пунктів.

Це формує нову культуру взаємодії держави і суспільства, у якій безбар’єрність – це значно більше, ніж фізичний доступ до приміщень. Це створення середовища, у якому рівні можливості. Розвиток доступних сервісів, цифрових платформ, мобільних форматів обслуговування, створення інклюзивного простору є важливою складовою роботи податкових органів.

Галина Боненко акцентувала увагу на тому, що платники податків мають можливість електронного листування з податковою через Електронний кабінет платника. Листування з контролюючим органом здійснюється в електронній формі за умови подання платником Заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет. Електронний кабінет є захищеним та безпечним електронним сервісом, який спрощує процес отримання податкових послуг платниками податків. Враховуючи зазначене, здійснити звірку даних щодо об’єктів оподаткування з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, орендної плати можна за допомогою сервісу ДПС «Електронний кабінет платника».

Разом з цим, податківця повідомила, що 9 червня 2026 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 4903-ІХ, яким, зокрема, передбачено нову податкову пільгу для власників знищеного внаслідок війни майна. Відповідно до цього закону, власники земельних ділянок, на яких розташовувалися житлові або нежитлові будівлі, знищені через бойові дії, терористичні акти чи диверсії, спричинені збройною агресією російської федерації проти України, звільняються від сплати плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності).

Скористатися цією пільгою можна за умови, що інформація про знищений об’єкт нерухомості та відповідну земельну ділянку внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Пільга застосовується в межах площ земельних ділянок, визначених законодавством.

Довідково! Закон України від 09 червня 2026 року № 4903-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів».