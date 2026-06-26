Цьогоріч текст диктанту присвячено 125-річчю Миколаївського зоопарку — одного з найстаріших і найвідоміших зоопарків України. Автор тексту — директор Миколаївського зоопарку, заслужений працівник культури України Володимир Топчий.

Про це повідомили в Центральній міській бібліотеці ім.М.Л.Кропивницького, передає Інше ТВ.

До написання диктанту сьогодні, 26 червня, традиційно долучилися миколаївці з різних куточків України та з-за кордону.

Із вітальними словами до учасників звернулися секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько та автор тексту диктанту Володимир Топчий, які побажали всім успіхів і подякували за любов до української мови та небайдужість до історії рідного міста.

Роботи учасників оцінюватиме професійне журі у складі:

• Інга Хоржевська — директорка Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького, заслужений журналіст України, голова журі;

• Валентина Купцова — учитель-методист Миколаївського ліцею № 2 Миколаївської міської ради, заслужений учитель України;

• Лілія Рускуліс — доктор педагогічних наук, професор;

• Анастасія Кузнєцова — т.в.о. завідувача кафедри теорії і методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО;

• Ганна Новицька — координаторка проєкту з медіаграмотності в Миколаївській та Херсонській областях, учитель Миколаївського ліцею № 40, лауреат фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»;

• Ольга Ворошилова — головний спеціаліст відділу інформаційної політики та комунікацій Херсонської обласної прокуратури.

Голосом «Миколаївського диктанту – 2026» стала Ганна Новицька.

Учасники, які писали диктант наживо, виконували роботу в Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького, а всі, хто долучився онлайн, надсилають свої тексти на електронну адресу організаторів. Протягом найближчих тижнів журі перевірятиме роботи.

28 червня, у День Конституції України, на фейсбук-сторінці Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького буде опубліковано повний текст диктанту.

Переможців традиційно оголосять та відзначать у серпні, до Дня Незалежності України.

Як повідомляло Інше ТВ, «Гадання на магнолії» – у Миколаєві втретє написали «Миколаївський диктант» (ФОТО)