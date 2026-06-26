Нові правила поповнення банківських карток через платіжні термінали, які починають діяти в Україні з 26 червня, не передбачають єдиного контролю між усіма операторами. Через це встановлений Національним банком ліміт у 500 гривень для окремих платежів можна обійти, скориставшись іншою платіжною мережею.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів офіційний представник та експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша.

Ліміт у 500 грн без підтвердження діє окремо в кожній платіжній системі: це означає, що кожен оператор відстежує ліміт самостійно в межах своєї інфраструктури.

Обійти ліміт можна, використавши інші термінали: так, платежі можна розділити між різними операторами, якщо контролю немає між ними.

Підтвердження платежу після ліміту відбувається через OTP-код: ця авторизація надсилається платнику у SMS або дзвінком.

Комісія вже зросла на 4%: це стало наслідком підвищення комісій мобільними операторами.

Суттєвого падіння платежів через термінали не очікують: більшість операцій пов’язані з погашенням кредитів, тому клієнти залишаються вмотивованими.

Згідно з новими вимогами НБУ, під час внесення готівки на банківську картку або рахунок через термінал користувач повинен підтвердити номер мобільного телефону одноразовим кодом із SMS або автоматичного дзвінка. Водночас для поповнення мобільного зв’язку підтвердження не потрібне, якщо сума операцій не перевищує 500 гривень на місяць.

Як пояснив офіційний представник та експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша, контроль цього ліміту здійснюється окремо кожною платіжною установою, а не централізовано для всіх операторів ринку.