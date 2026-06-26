Поліцейські встановлюють обставини отримання малолітніми тілесних ушкоджень у приватному садочку, розпочато кримінальне провадження.

Про те, що вихователь приватного дитячого садка у Миколаєві завдала тілесних ушкоджень чотирьом дітям, до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління повідомили їхні батьки сьогодні, 26 червня.

Батьки виявили у своїх дітей садна, подряпини та синці. Разом з цим злочинні дії жінки були зафіксовані на відео камери спостереження закладу.

Слідчі встановили, що від протиправних дій виховательки постраждали хлопчик та троє дівчаток віком від півтора до трьох років.

Поліцейські зафіксували звернення та надали направлення на проходження судово-медичної експертизи дітям для встановлення ступеню тяжкості завданих ушкоджень.

Для з’ясування всіх обставин події та роботи з потерпілими також залучені співробітники ювенальної превенції поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та можливих інших потерпілих дітей.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Триває досудове розслідування.