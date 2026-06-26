У літній період, якщо температура повітря сягає понад 28°C, правоохоронці забороняють водіям, які керують транспортними засобами з фактичною масою понад 24 тонни, рухатися автодорогами регіону, допоки температура не знизиться. Такі заходи прийняті спільним рішенням Служби відновлення та розвитку інфраструктури й Управління державного нагляду в Миколаївській області та обумовлені задля збереження дорожнього покриття.

Щодня з 8 до 23 години під час забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні поліцейські та співробітники районних управлінь і відділів поліції рекомендують керманичам автомобілів із фактичною масою понад 24 тонни і фактичним навантаженням на будь-яку вісь більше ніж 7 тонн зупинитися у спеціальних місцях відстою та почекати, коли температура повітря стане нижчою.

Наразі місця для відстою облаштовані на автодорогах: «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», «Благовіщенське-Миколаїв», «Дніпро-Миколаїв», та «Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв».