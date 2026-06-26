В Україні 28-30 червня очікується сильна спека до 38° через повітря з Африки, попередили в Укргідрометцентрі у п’ятницю, пише УНН.

Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека. 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35-38° – повідомили в Укргідрометцентрі.

Сильна спека, як вказано, може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.