Помер колишній міністр оборони та екс-глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов. Як пише ВЧК-ОГПУ та Rucriminal.info, він був єдиною людиною, яка обіймала високу посаду, і якій Путін дав добровільно піти у відставку без посадки оточення та інших наслідків.

“Наші інсайдери запевняють, що смерть дивна і нібито вона сталася одразу після зустрічі Іванова та нічних посиденьок з радником-інспектором при директорі ФСБ РФ Дмитром Шмідтом, з яким вони дружили багато років. Начебто й сам Шмідт після них потрапив до лікарні”.

А ось думка про Іванова нашого джерела, яке було знайоме з ним особисто:

«Після смерті сина (його син Олександр у 2014 році загинув в ОАЕ – нібито потонув під час купання) у Іванова почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Він майже не міг ходити. Я не знаю захворювання, але точно це була не онкологія. Він справляв враження людини, яку мучать страшні болі, йому все було важко робити. Навіть рухатись. Тому Путін погодився відпустити його з посади голови АП РФ без жодних наслідків. Потім, наче його підправили, він явно почував себе набагато краще, але, наскільки я знаю, захворювання до кінця не вилікували».

Іванову було 73 роки. Іванов був вихідцем із радянського КДБ. Він працював у зовнішній розвідці, потім очолював міноборони Росії. Пізніше він був віце-прем’єром та керівником адміністрації президента. Протягом десятиліть його вважали одним із найближчих соратників Путіна, з яким він був знайомий ще з часів служби у радянських спецслужбах.



«Смерть Сергія Іванова фактично це початок перегонів на лафетах. У них у всіх хвороб різної тяжкості. Є багато грошей, найкращі лікарі та обладнання. Але вічне життя не купиш. Таке вже було…».

Джерело має на увазі «перегонку на лафетах», яка відбувалася один період у СРСР.

Косигін помер у 76 років -1980 рік, Суслов у 79 років-1982 рік, Брежнєв у 75 років -1982 рік, Андропов у 69 років -1984, Черненко у 73 роки-1985.