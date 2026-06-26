До ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшла чергова велика партія вакцин, які найближчим часом будуть розподілені до закладів охорони здоров’я області.

Про це повідомили в МОЦКПХ, передає Інше ТВ.

Зокрема, отримано:

вакцину для профілактики поліомієліту – 21 000 доз;

вакцину для профілактики кашлюку, дифтерії та правця – 2 000 доз;

комбіновану вакцину для профілактики гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця та гемофільної інфекції – 11 350 доз;

вакцину АДП-М для ревакцинації дорослих проти дифтерії та правця – 13 900 доз;

вакцину для профілактики менінгококової інфекції для осіб із груп ризику – 70 доз.

Своєчасне забезпечення закладів охорони здоров’я вакцинами є надзвичайно важливим для захисту населення від вакцинокерованих інфекцій. Вакцинація залишається одним із найефективніших способів збереження здоров’я, попередження тяжких ускладнень та зниження ризику спалахів інфекційних захворювань.

Вже найближчим часом вакцини надійдуть до закладів охорони здоров’я регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, Pfizer та Valneva готуються до реєстрації першої в історії вакцини проти хвороби Лайма – ефективність 73%