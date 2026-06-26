Американський мільярдер Ілон Маск наказав команді SpaceX вийти на ринок мобільного зв’язку з новим сервісом від Starlink. Наразі бізнесмен націлений на охоплення абонентів у США.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Financial Times.

Як вдалося дізнатися інсайдерам, президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл уже обговорила цей план із інвесторами.

Вона сповістила їх, що обговорюються сценарії виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку. Ба більше, навіть вивчається можливість створення власної наземної мобільної мережі у Штатах.

Наразі замисел простий – продавати мобільні контракти безпосередньо користувачам. Ілон Маск усвідомлює, що йому доведеться конкурувати з трьома найбільшими американськими операторами – Verizon Wireless, AT&T і T-Mobile – однак готовий до цього.

До слова, досі бізнесмен реалізовував іншу модель роботи. Завдяки Starlink забезпечувалося якісне покриття у сільській місцевості. Однак новий проєкт передбачає перехід до самостійного сервісу мобільного зв’язку.

FT звертає увагу, що загалом ідеться про одне із наймасштабніших комерційних розширень SpaceX з моменту старту роботи Starlink.

Цей сервіс супутникового інтернету працює у понад 150 країнах, але Ілон Маск хоче охопити ще більше людей.