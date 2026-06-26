У Польщі поліція заарештувала 46-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі з бейсбольною битою на українця. Йому загрожує в’язниця.

Про це повідомила поліція Ґлівіце, передає Громадське.

За даними правоохоронців, інцидент стався 20 червня. У парку відпочинку до групи українців підійшов поляк. Від початку чоловік, за версією слідства, поводився агресивно та ображав їх через національність. Тоді українці попросили заарештованого піти.

«Він повернувся, цього разу тримаючи бейсбольну биту й одягнений у балаклаву. Тоді підозрюваний напав на одного із чоловіків. Потерпілий, 46-річний громадянин України, зазнав тілесних ушкоджень. Після нападу зловмисник утік», — кажуть у поліції.

Невдовзі правоохоронці встановили його особу й заарештували чоловіка. Також вони виявили биту, якою чоловік побив українця. Виявилося, що поляк був п’яним, стверджують поліціянти.

Тепер мешканцю Ґлівіце загрожує до п’яти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом наступних трьох місяців.