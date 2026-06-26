Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заявив, що вирішив зробити вакантними всі свої чемпіонські пояси.

«Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували. Друзі, я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є last dance

Всім хочу подякувати, з повагою ставлюсь до всіх організацій. Хочу всім подякувати і сказати: “Далі більше”. Слава Богу за все! Слава Україні!»», – сказав Усик