На полях URC2026 Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль та Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас підписали Спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості та відновлення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Інше ТВ.

У межах цих домовленостей Литва спрямує 4 млн євро на встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на об’єктах соціальної інфраструктури, зокрема в українських школах та лікарнях.

“Передане Литвою обладнання вже використовувалось у межах проєкту “Промінь надії”. Завдяки цьому 6 українських закладів охорони здоров’я наразі мають власну генерацію, ще один перебуває на етапі розробки технічних рішень. Вдячні партнерам за рішення надати додаткову фінансову допомогу”, – наголосив Денис Шмигаль.

Серед пріоритетних напрямів співпраці й екстрена підтримка енергетичного сектору України. Йдеться про постачання трансформаторів, генераторів, критичних запасних частини та іншого обладнання відповідно до нагальних потреб українського енергетичного сектору.

“Демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС вже використовується в Україні для ремонтів енергетичної інфраструктури. Високо цінуємо готовність партнерів продовжувати підтримку. Вдячні Уряду та народу Литви за солідарність і співпрацю, яка допомагає Україні проходити складні періоди воєнного часу”, – зазначив очільник Міненерго.

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