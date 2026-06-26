Європейська комісія запропонувала продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у Комісії запропонували не надавати цей статус новоприбулим військовозобов’язаним чоловікам, які залишили Україну, щоб уникнути військової служби.

Про це повідомили на сайті Європейської комісії, передає Рубрика.

У п’ятницю, 26 червня, Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію щодо продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, ще на один рік – до 4 березня 2028 року.

У Єврокомісії зазначили, що продовження дії механізму має “забезпечити постійну юридичну визначеність, стабільність та передбачуваність” для українців, які перебувають у країнах ЄС.

Водночас у Комісії наголосили на необхідності для України “узгодити потребу в прихистку із загальною можливістю захищати себе” від росії. Саме тому запропоновано не поширювати механізм тимчасового захисту на новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали, щоб уникнути служби в українському війську.

Окрім цього, Європейська комісія закликала держави-члени активізувати підготовку до поступового виходу із системи тимчасового захисту. Зокрема, йдеться про перехід українців на інші правові механізми перебування, серед яких — отримання статусу довгострокового законного резидента.

Також у Комісії анонсували програму, яку планують реалізувати спільно з українською владою та державами-членами ЄС. Вона передбачатиме добровільне повернення українців на батьківщину із забезпеченням можливостей для працевлаштування, отримання житла та освіти в Україні.

На тлі цих пропозицій Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті заявив, що обмеження доступу до тимчасового захисту для окремих категорій людей може суперечити принципам прав людини.

За даними Європейської комісії, наразі механізмом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу користуються майже 4,4 мільйона українців.

Наступним етапом має стати обговорення пропозиції та її затвердження Радою ЄС. Рішення щодо майбутнього статусу українських біженців Євросоюз планує ухвалити у липні 2026 року, а якщо цього зробити не вдасться — у вересні.

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