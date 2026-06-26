Підприємство СПрАТ «Україна» у Миколаївській області займається рослинництвом і тваринництвом та має власну біогазову електростанцію. Ідея виготовляти твердопаливні пелети існувала давно, але бракувало коштів для її реалізації.

Власник бізнесу подав заявку на грант від Данської ради у справах біженців (DRC) і зміг реалізувати задум, повідомляють в DRC.

За підтримки фінансування, доповненого власними інвестиціями, підприємство придбало лінію з виробництва пелет із соломи, люцерни, лушпиння соняшника та інших сільськогосподарських відходів.

«Ми знаходимося у зоні, де немає газу, електроенергія дорожчає, а лісосмуги зникають. Тож питання альтернативного палива для регіону стає дедалі актуальнішим», — говорить Сергій, власник СПрАТ «Україна».

Те, що раніше залишалося невикористаним або утилізувалося, сьогодні стало ресурсом: підприємство отримує додатковий дохід, а громада — надходження до місцевого бюджету, створюються нові робочі місця, зменшується кількість відходів.

Крім того, підприємство вже планує використовувати нову лінію для заготівлі кормів для тварин.

Підтримка надана за фінансування Міністерства закордонних справ Данії.

Як повідомляло Інше ТВ, 3 червня 2026 року відбулася презентація результатів реновації ліцею у Миколаєві. Проєкт вартістю 13,2 млн грн був реалізований Данською радою у справах біженців завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Данії.