Сьогодні, 5 червня, відбувся черговий, 75-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу Координаційним штабом за дорученням Президента України з російської неволі звільнено 185 українських військовослужбовців. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року.

Про це повідомили в Коордштабі, передає Інше ТВ.



Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.



Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до Азовсталі .



Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.



Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 62 роки. Серед звільнених сьогодні Захисників є два офіцери.

Сприяли в організації обміну США та Об’єднані Арабські Емірати.

«Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», – йдеться в повідомленні Президента України Володимира Зеленського.



Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Як повідомляло Інше ТВ, росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на військовополонених – Зеленський