Китайські розвідники використовують сайти для пошуку роботи та рекрутингу фахівців, щоб схилити західних працівників передати їм конфіденційну інформацію. Вони видають себе за рекрутерів і кадрові компанії, які нібито представляють фірми за межами Китаю.

Про це йдеться у спільній заяві ФБР, британської служби безпеки MI5 та урядів Австралії, Канади й Нової Зеландії, повідомило видання TechCrunch, передає Суспільне.

Китайські шпигуни прикидаються онлайн-рекрутерами та представниками кадрових фірм, які нібито працюють за межами Китаю, щоб отримати непублічні відомості в інтересах Пекіна.

Військові розвідслужби КНР “зрештою прагнуть здобути привілейовану військову, політичну та економічну інформацію, яка може дати Китаю стратегічну й тактичну перевагу над країнами Five Eyes”, — мовиться в документі.

Шпигуни налагоджують довгострокові стосунки з носіями секретних допусків та військовими, насамперед в Індо-Тихоокеанському регіоні. Серед цілей також — журналісти, науковці й працівники аналітичних центрів, які володіють несекретними даними. Цілі добирають частково за резюме та ймовірністю, що людина має доступ до потенційно делікатної чи непублічної інформації.

Заява з’явилася після численних попереджень про китайське шпигунство, хоча США та Велика Британія останнім часом намагаються покращити відносини з Пекіном. Шпигуни часто крадуть дані через хакерські атаки, проте автори застерігають, що джерела також виманюють через публічні сайти й спільноти.

Навіть несекретна інформація може бути корисною для розвідників, особливо в поєднанні з іншими, делікатнішими даними, що допомагають формувати політичні рішення Пекіна.

У LinkedIn у відповідь на запит TechCrunch заявили, що створення фейкового акаунту чи приховування справжньої особи прямо порушує правила сервісу. У компанії додали, що зосереджені на виявленні зловживань із боку певних держав і надалі застосовуватимуть політику проти фейкових акаунтів.