Як повідомляло Інше ТВ, Сили безпілотних систем уразили 5 вантажних суден противника за одну ніч (ВІДЕО)

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на Report, заяву прессекретаря МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде,

Згідно заяви, на борту двох суден перебували загалом 25 громадян Азербайджану. Прессекретар МЗС Азербайджану повідомив, що п’ятеро громадян країни загинули, ще троє отримали поранення.

Він також додав, що жоден із кораблів не належав Азербайджану.

«Згідно з інформацією, отриманою від російської сторони, в результаті атаки загинули п’ять громадян Азербайджану, ще троє отримали поранення. Постраждалі були госпіталізовані до міської лікарні Єйська», – зазначив Гаджізаде.