Оператори 1-го окремого центру завдали уражень п’ятьом вантажним суднам противника, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає Інше ТВ.

Серед уражених цілей:

• вантажне судно в районі м. Бердянськ, Запорізька область;

• два вантажні судна в районі н. п. Ялта, Донецька область;

• два вантажні судна в районі м. Маріуполь, Донецька область.

«Вантажні судна, що заходять до окупованих портів, відіграють важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ. Саме ними здійснюється доставка боєприпасів, військової техніки, пально-мастильних матеріалів та іншого майна для окупаційної армії. Крім того, окупаційна влада системно використовує порти тимчасово окупованих територій для незаконного вивезення українського зерна та інших ресурсів.

Кожне судно, яке працює на військову логістику противника або бере участь у незаконному вивезенні ресурсів з окупованих територій, фактично фінансує продовження війни проти України та є законною ціллю для ураження», – зазначається в повідомленні СБС.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна планує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем