Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав. Він пояснив, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів (України, Молдови та Грузії) блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою, пише ЛБ.

“Вікно можливостей для розширення ЄС досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей”, – сказав Стубб, виступаючи на енергетичній конференції в Гельсінкі,

Він наголосив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу, а також запропонував більш гнучкі формати участі.

Стубб додав, що до порядку денного розширення слід включати Україну, Молдову та Грузію, а також враховувати можливі рішення щодо Ісландії та Норвегії. Він також закликав приділити увагу перспективам наближення до ЄС Великої Британії, яка вийшла з блоку у 2020 році, або принаймні забезпечення її “якомога ближчого” зв’язку з ЄС. Окремо він згадав Канаду.

“Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-ю державою ЄС, а не 51-ю державою Сполучених Штатів?”, – сказав Стубб.

Також, за його словами, ЄС слід активніше працювати з Туреччиною та країнами Західних Балкан, які він назвав “найгарячішою точкою в Європі”. Серед них він перелічив Сербію, Косово, Албанію, Чорногорію, Північну Македонію та Боснію і Герцеговину.