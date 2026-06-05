Україна, яка першою у світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ, ініціює встановлення 11 червня Днем Сил безпілотних систем – святом військових, що застосовують безпілотні та наземні роботизовані комплекси для виконання розвідувальних, ударних і спеціальних завдань на полі бою, пише Iнтерфакс.

Відповідно до проєкту указу президента України Володимира Зеленського, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей.

“СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію…День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає.

Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА і НРК, на передовій і за лінією бойових дій знищення техніки, логістики, штаб і наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу”, – наголошує прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Свириденко наголосила: “Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну”.