Якщо у 2025 році в Україні виявили 1240 хворих на сказ тварин, з яких 41 випадок припав на Миколаївщину, то з початку 2026 року з 397 загальнонаціональних випадків 9 знову зафіксували саме в нашій області.

Про це на онлайн-пресконференції 4 червня повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області Сергій Рекун, передає Інше ТВ.

Також С.Рекун назвав кількість покусів тваринами: у 2025 році в області було зафіксовано 18 випадків (з них 15 покусів здійснили домашні тварини), з початку цього року – 5 випадків, і всі за участі домашніх тварин. Тож фокус контролю фахівців повністю перенесено на обов’язкову, адресну імунізацію тварин у приватному секторі. У 2025 році від сказу щеплено 108 065 собак та 73 080 голів котів. З початку 2026 року імунізацію вже пройшли 7 617 собак та 5 551 котів. Учасники пресконференції наголосили, що область нещодавно отримала нову партію з 82 000 доз антирабічної вакцини, завдяки чому планова робота в районах триває безперервно.

Також на пресконференції торкнулися теми імунізації диких тварин від сказу. Як зазначив в.о. першого заступника начальника Головного управління Сергій Швець, до повномасштабної війни площа одноразового обробітку мисливських угідь на Миколаївщині перевищувала 22,6 тис. км² (565 745 принад). У 2025 році через безпекові обмеження заходи пероральної імунізації вдалося реалізувати лише на площі 8 842,054 кв. км у 37 мисливських господарствах, де розклали 221 051 принаду та відстріляли 179 лисиць для контролю.

Через безпекову ситуацію весняна кампанія 2026 року в області не відбулася, тому всі зусилля спрямовано на підготовку до осіннього етапу 2026 року, який охопить 41 мисливське господарство на загальній площі 8 842,054 кв. км з розкладанням 221 051 принади.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 1 травня 2026 року на Миколаївщині названо 8 пунктів, де хворіють тварини, – і це не тільки сказ