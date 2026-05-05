ГУ Держпроспоживслужби в Миколаївській області назвало неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 1 травня 2026 року.

Вперше за останній час випадків сказу – стільки ж, як і випадків захворювання бджіл, передає Інше ТВ.

Зокрема:

Лейкоз ВРХ

ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район

Лептоспіроз коней

Філія ДП «Південний племконецентр» ДП «Конярство України», м. Миколаїв, Миколаївський район

Сказ ВРХ

Колгосп «Прометей», с. Кавказ, Березнегуватська ТГ, Баштанський район

Сказ котів

Заводський район, м. Миколаїв

Сказ собак

с-ще Криве Озеро, Кривоозерська ТГ, Первомайський район

Нозематоз бджіл

м. Миколаїв, Центральний район, вул. Авіаційна

м. Миколаїв, Центральний район, вул. Верхня

м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Металургів

