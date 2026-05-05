У минулому році виплати усіх варіантів “тисячі Зеленського” держава витратила 19 мільярдів гривень. Ці кошти були покриті економією на Мінсоцполітики.

Всі 19 мільярдів на “тисячі”-2025р. були покриті економією Мінсоцполітики: “Тобто якусь допомогу не роздали через Мінсоц, щоб хтось міг отримати підтримку від Зеленського”.

У 2026 році на програму “Національний кешбек”, коли покупці отримують гроші за купівлю українських товарів, уже пішли орієнтовно 2 мільярди гривень.

Від початку запровадження паливного кешбеку, або “єБачка”, уже витратили приблизно 1 мільярд гривень, станом на перші числа травня.

Програму продовжили ще на місяць, тому варто очікувати ще мільярд витрат.