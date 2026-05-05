Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного місцевого жителя у справі про тяжкі злочини проти дітей. Він перебуває під вартою.

За даними слідства, чоловік познайомився з 14-річним неповнолітнім через Instagram та встановив довірливі стосунки з дитиною.

Згодом запропонував підлітку регулярно приходити до квартири, що належала його матері, де зґвалтував хлопця під час однієї з таких зустрічей.

Обставини стали відомі після того, як мати потерпілого виявила підозрілу переписку в телефоні сина та повідомила правоохоронців.

Окрім цього, обвинувачений також контактував через Телеграм із неповнолітніми з різних міст, які надсилали йому порнографічний контент за винагороду.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, смартгодинник та комп’ютерну техніку. На його ноутбуці виявили понад 80 файлів, що належать до дитячої порнографії.

У квітні цього року чоловіку оголосили підозру (https://gp.gov.ua/ua/posts/ponad-80-failiv-dityacoyi-pornografiyi-u-ternopoli-pidozryuyut-colovika-u-zgvaltuvanni-nepovnolitnyogo) за зґвалтування неповнолітнього, пропозиції зустрічі особам, які не досягли 16-річного віку, з метою вчинення дій сексуального характеру, а також умисне одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання без мети збуту (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.