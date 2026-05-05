Весняна посівна в Україні триває – аграрії засіяли 2,6 млн га, або 43% до прогнозу ярих зернових та зернобобових культур, повідомили в Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Станом на 5 травня аграрії всіх категорій господарств засіяли понад дві п’ятих запланованих площ під зернові та зернобобові культури. Найвищі темпи сівби демонструють господарства центральних і південних регіонів. Загалом посіяно 2609,0 тис. га, або 43% до прогнозу зернових та зернобобових культур – повідомили у міністерстві.

Як вказано, з них:

ярої пшениці – 177,9 тис. га,

ярого ячменю – 687,3 тис. га,

гороху – 252,6 тис. га,

вівса – 135,4 тис. га,

кукурудзи – 1346,7 тис. га,

проса – 5,2 тис. га.

Окрім того, аграрії Сумщини та Харківщини почали сіяти гречку – засіяно 0,64 тис. га.

Лідери серед областей:

Полтавська область – 294,3 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 210,3 тис. га).

Одеська область – 193,4 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 35 тис. га, горох – 95 тис. га, овес – 1,2 тис. га, кукурудза – 22,3 тис. га, просо – 0,4 тис. га).

Київська область – 183,8 тис. га (пшениця – 25,6 тис. га, ячмінь – 39 тис. га, горох – 5,5 тис. га, овес – 6 тис. га, кукурудза – 107 тис. га, просо – 0,6 тис. га).

Також триває сівба технічних культур. Загалом посіяно 2 066,8 тис. га. Зокрема, цукрових буряків посіяно 182,9 тис. га (93% до прогнозу), соняшнику – 1506,8 тис. га (30%), сої – 377,1 тис. га (18%).