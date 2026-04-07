ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області оприлюднило перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території області станом на 1 квітня 2026 року.

Із 6 зареєстрованих випадків хвороб сказу – найбільше, передає Інше ТВ.

Зокрема:

Лейкоз ВРХ – ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район;

Лептоспіроз коней – Філія ДП «Південний племконецентр» ДП «Конярство України», м. Миколаїв, Миколаївський район;

Сказ ВРХ – Колгосп «Прометей», с. Кавказ, Березнегуватська ТГ, Баштанський район;

Сказ собак:

с-ще Костянтинівка, Південноукраїнська ТГ, Вознесенський район;

с. Іванівка, Куцурубська ТГ, Миколаївський район;

с-ще Криве Озеро, Кривоозерська ТГ, Первомайський район.

