На Дніпропетровщині затримано працівника оборонного підприємства, який передавав в рф дані про випробування новітнього озброєння, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 56-річний співробітник режимно-секретного підрозділу підприємства, що займається розробкою та тестуванням сучасних зразків озброєння, добровільно пішов на співпрацю з представниками російських спецслужб після контакту через месенджер.

Він передавав ворогу інформацію про випробування на території області, зокрема щодо іноземних танків, артилерійських снарядів та одного з ключових для обороноздатності України оперативно-тактичного ракетного комплексу. Дані включали точні місця проведення випробувань і обсяги виробництва. Для зв’язку використовував різні акаунти та надсилав, зокрема, фотоматеріали.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії з технічною документацією оборонного призначення.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи застави.