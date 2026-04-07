Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови в жовтні заявив Володимиру Путіну, що готовий зробити все можливе, щоб допомогти російському президенту, зокрема допомогти врегулювати війну в Україні, організувавши саміт у Будапешті.

«Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим», – сказав Орбан, згідно зі стенограмою розмови угорського уряду, з якою ознайомилося Bloomberg. «У будь-якому питанні, де я можу допомогти, я до ваших послуг».

Щоб підкреслити цю думку, Орбан згадав дитячу казку, яка, за його словами, популярна в Угорщині. Байка Езопа розповідає про мишу, яка звільняє лева, що потрапив у сітку, після того, який раніше врятував гризуна. Це зауваження викликало сміх у Путіна, як видно зі стенограми. Речники Орбана та Путіна не одразу відповіли на запити про коментарі, надіслані електронною поштою.

Володимир Путін з Віктором Орбаном у Кремлі в Москві 28 листопада 2025 року. Джерело: Alexander Nemonov/Pool/AFP/Getty Images

Відносини між урядом Орбана та Кремлем піддаються все більшій увазі, оскільки угорці готуються голосувати на виборах цими вихідними, а опитування громадської думки показують, що найближчий союзник Путіна в Європейському Союзі може бути усунений після 16 років. Угорщина виступає проти допомоги Україні, тоді як передвиборчий штаб Орбана зображує президента Володимира Зеленського як ворога держави.

Коротка розмова між Орбаном та Путіним, яка відбулася близько полудня 17 жовтня та зміст якої повідомляється вперше, надає додаткові докази того, що допомога Росії – це політика, яка виходить з самої верхівки влади.

Обидва чоловіки значну частину дискусії провели, ділячись своєю вдячністю один одному, а також Дональду Трампу. Обидва розмовляли з президентом США напередодні про потенційний саміт у Будапешті, який зрештою не відбувся.

Трамп підтримав Орбана, а віце-президент США Джей Ді Венс відвідає Будапешт у вівторок, оскільки виборча кампанія вступає у фінішну фазу.

У розмові Орбан охарактеризував дружбу з Путіним як таку, що зміцнилася з моменту її початку в рідному місті російського лідера, Санкт-Петербурзі, у 2009 році.

«Чим більше друзів ми заводимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам», – сказав Орбан, згідно зі стенограмою, яку підтвердила особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її імені, обговорюючи конфіденційні переговори. Прем’єр-міністр Угорщини поскаржився, що він і Путін не змогли регулярно зустрічатися особисто, як це було до пандемії Covid.

Путін потім був захоплений «незалежною та гнучкою» позицією Угорщини щодо його війни проти України. «Нам незрозуміло, що така збалансована, посередня позиція породжує лише контраргументи», – сказав російський президент, згідно зі стенограмою.

Антиукраїнський передвиборчий плакат у Будапешті. Фотограф: Акос Стіллер/Bloomberg

Минулого тижня деякі європейські лідери розкритикували Угорщину після того, як консорціум новинних розслідувань, включаючи The Insider та VSquare, опублікував запис розмови між міністром закордонних справ Петером Сійярто та його російським колегою Сергієм Лавровим, щодо вилучення сестри російського мільярдера зі списку санкцій ЄС. Сійярто відкинув цю історію, назвавши її роботою іноземних розвідувальних служб, які прослуховували його дзвінки, і заявив, що не секрет, що він виступає проти політики санкцій ЄС.

Цей репортаж з’явився після репортажу у Washington Post, посилаючись на чиновника європейської служби безпеки, в якому говорилося, що Сійярто регулярно інформуватиме Лаврова про приватні переговори в Брюсселі між міністрами закордонних справ ЄС.

Викриття того, наскільки уважно Угорщина інформує Росію та працює над просуванням її інтересів, з’явилися у критичний момент.

Лідер опозиції Петер Мадяр, колишній інсайдер у правлячій еліті Угорщини, пообіцяв повернути Угорщину до європейського мейнстріму та подалі від Москви, якщо він переможе на недільних виборах. Тим часом Орбан зробив антиукраїнські меседжі центральною темою своєї кампанії.

Петер Мадяр під час мітингу напередодні загальних виборів у Будапешті 15 березня. Фотограф: Акош Стіллер/Bloomberg



Уряд Орбана перешкоджає видачі Києву критично важливого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів), а минулого місяця влада конфіскувала валюту, яка перевозилася з Австрії до України сухопутним шляхом через Угорщину. Країна також продовжує імпортувати російські енергоносії, поки ЄС поступово їх припиняє.

Орбан і Путін нещодавно розмовляли телефоном 3 березня, під час розмови російський лідер привітав «принципову позицію Угорщини» щодо України, згідно зі стенограмою Кремля. Вони також обмінялися думками щодо прогресу в угодах, досягнутих під час візиту Орбана до Путіна в Москві 28 листопада. Орбан тоді зазначив, що це була їхня 14-та зустріч.

Згідно зі стенограмою, з якою ознайомилося Bloomberg, головною метою жовтневої розмови було обговорення можливості проведення Угорщиною зустрічі США та Росії, про яку тоді йшлося.

«Орбан висловив готовність закласти основу для проведення можливого саміту Росія-Сполучені Штати в Будапешті», – йдеться в офіційному документі, опублікованому Кремлем після розмови, яка була угорською та російською мовами та тривала менше 15 хвилин з перекладом.

Згідно зі стенограмою розмови, з якою ознайомилося Bloomberg, Путін ознайомив Орбана з кроками, які можуть призвести до цієї події, починаючи з потенційної зустрічі Лаврова та державного секретаря США Марко Рубіо, перш ніж визначитися з «належним рівнем представництва».

Президент запропонував залучити до обговорень Сійярто, згідно зі стенограмою. Зустріч Рубіо-Лаврова зрештою не відбулася.

Угорщина була однією з небагатьох, «можливо, єдиною», європейською країною, яка була прийнятним місцем для обговорюваної зустрічі, сказав Путін, додавши, що він погоджується з оцінкою Трампа, що це було доречне місце, оскільки Орбан був другом обох президентів.

Саміт у Будапешті не відбувся, оскільки США та Росія не змогли дійти згоди щодо максималістських вимог Москви щодо України. Він мав би відбутися після зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі, Аляска, у серпні.

І Орбан, і Путін були сповнені похвали Трампу. Угорський прем’єр, якого шанувала адміністрація США та рух MAGA, сказав, що захоплюється бізнес-підходом американського президента в стилі «торнадо».

Марко Рубіо та Віктор Орбан на прес-конференції в Будапешті 16 лютого. Фотограф: Акос Стіллер/Bloomberg

«Як то кажуть, він рухається вперед, як танк», – сказав Путін. «Це йому підходить, і ви можете лише радіти цьому». Він високо оцінив здатність Трампа одночасно справлятися з різними кризами, зокрема на Близькому Сході. Нещодавно президент США уклав мирну угоду в Газі. Зовсім недавно Москва розкритикувала США за напад на Іран.

Розмова почалася з того, що Орбан привітав Путіна з днем ​​народження після того, як йому виповнилося 73 роки на початку жовтня. Вона закінчилася тим, що обидва лідери поцікавилися їхнім здоров’ям.

«Я займаюся спортом, також катаюся на лижах. Я знаю, що ви граєте у футбол», – сказав російський президент, згідно зі стенограмою. «Я намагаюся», – відповів Орбан під сміх обох чоловіків. Потім угорський прем’єр подякував Путіну та попрощався російською мовою.