У мережі поширюється фейкове відео, на якому нібито військовослужбовець 36-ї ОБрМП ЗСУ скаржиться на критичний брак особового складу на одній з ділянок фронту на Донеччині та буцімто самовільно залишає позиції разом із групою інших військових.

Відео має ознаки ШІ-генерації. Це підтверджується й перевіркою через спеціалізовані сервіси для виявлення дипфейку, повідомляють в Центрі протидії дезінформації.

Характерно, що першоджерелом запису є нещодавно створений TikTok-акаунт, який не має стосунку до українських військових та раніше публікував випадковий контент. Далі відео підхопила мережа проросійських Telegram-каналів, що спеціалізуються на військовій тематиці та системно поширюють дезінформацію про ситуацію на фронті. Це свідчить про скоординоване розповсюдження контенту в рамках російської інформаційної операції.

Мета ворога — деморалізація українського суспільства через вкидання неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Центр неодноразово фіксував схожі інформаційні операції з використанням образів українських військовослужбовців, згенерованих штучним інтелектом.