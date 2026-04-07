Станом на 7 квітня всі категорії господарств засіяли 828,3 тис. га зернових та зернобобових – це 14% від прогнозованих площ.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Зокрема посіяно:

ярої пшениці – 111,1 тис. га;

ярого ячменю – 420,9 тис. га;

гороху – 186,1 тис. га;

вівса – 86,5 тис. га.

За темпами польових робіт лідирують Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.

Паралельно аграрії продовжують сіяти технічні культури: цукрові буряки, соняшник та сою.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на кінець березня весняна посівна стартувала у 17 областях України.