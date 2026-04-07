Станом на 7 квітня всі категорії господарств засіяли 828,3 тис. га зернових та зернобобових – це 14% від прогнозованих площ.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.
Зокрема посіяно:
ярої пшениці – 111,1 тис. га;
ярого ячменю – 420,9 тис. га;
гороху – 186,1 тис. га;
вівса – 86,5 тис. га.
За темпами польових робіт лідирують Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.
Паралельно аграрії продовжують сіяти технічні культури: цукрові буряки, соняшник та сою.
Як повідомляло Інше ТВ, станом на кінець березня весняна посівна стартувала у 17 областях України.