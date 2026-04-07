4 дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації та депортації минулого тижня.

Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Кожен із цих дітей здолав складний шлях через погрози, примус і ворожу пропаганду, та сьогодні вони нарешті в безпеці, повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба, передає Інше ТВ.

Серед врятованих:

20-річний Максим, якого жорстоко допитували ФСБшники, тому що він його дописи в соцмережах були проукраїнські. Після того хлопця навіть відрахували з університету. Щоб врятуватися від подальшого тиску та примусової мобілізації, хлопець наважився на виїзд.

19-річна Марина, яку булили однолітки за те, що вона проявляла своє українське походження. Постійний стрес через таку агресію призвів до того, що у дівчини почалися проблеми зі здоров’ям.

17-річний Сергій, якого окупанти змусили ходити в російську школу, інакше родині погрожували депортацією, а маму могли позбавити батьківських прав. Підзніше, під час примусової медкомісії, підлітку вручили повістку. Щоб врятувати сина від служби у ворожій армії, родина виїхала з окупації.

«Ці підлітки, яких ми врятували минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі вони оговтуються в наших центрах «Надії та відновлення», де отримують підтримку психологів, допомогу з документами та затишне житло, аби почати все з чистого аркуша.

Та тисячі дітей досі залишаються в пастці, де їх змушують забути своє коріння, та відкрито готують до війни. Але ми не зупиняємося. Завдяки Save Ukraine понад 1200 дітей уже вдома», – каже Микола Кулеба і висловлює слова вдячності Володимиру Кличку, Tетяні Кіль з We Are All Ukrainians та Об’єднаному центру з координації пошуку й звільнення.

Як повідомляло Інше ТВ, 3 квітня в Україну повернули сімох наших дітей (ФОТО)