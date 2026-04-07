Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини, щоб підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана під час парламентських виборів.

За даними ЗМІ, у вівторок, 7 квітня, Венс виступить разом з Орбаном на передвиборчому мітингу на футбольному стадіоні в Будапешті. Самі вибори мають відбутися 12 квітня – основними претендентами на посаду прем’єр-міністра є Віктор Орбан і очільник партії “Тиса” Петер Мадяр.

Орбан сподівається, що візит Венса справить враження на угорських виборців, які ще не визначилися, йдеться в публікації.

На думку аналітиків, угорський прем’єр Віктор Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії, і деякі припускають, що він отримує таємну допомогу від росії у боротьбі з безпрецедентним викликом його 16-річному правлінню.

