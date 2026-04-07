Депутати Верховної ради 269 голосами ухвалили за основу урядовий законопроєкт №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Це один із маяків Ukraine Facility, і його прийняття розблокує отримання подальшого фінансування від Європейського Союзу у межах цієї програми. Законопроєкт спрямований на визначення правових засад розмежування та розподілу повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, а також органів виконавчої влади на основі принципів субсидіарності та децентралізації”, – повідомила голова профільного Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Положеннями законопроєкту, зокрема, пропонується визначити:

основні принципи розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування;

рівні публічного врядування (державний, регіональний та місцевий) і суб’єктів, між якими здійснюється розподіл повноважень;

критерії віднесення повноважень до відповідного рівня влади;

порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування;

механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади;

вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.

Шуляк зазначила, що робота над законопроєктом велася у широкому форматі у рамках діяльності відповідної робочої групи.

“Реформа децентралізації триває вже не один рік. Громади отримали багато можливостей. Водночас накопичився комплекс системних викликів. Права і обов’язки, ресурси і повноваження, місцева демократія і баланс між рівнями влади, принцип субсидіарності і реальна спроможність громад – усе це ще не повністю оформлено як якісна законодавча рамка. Європейська інтеграція підвищила вимоги до якості рішень і до узгодженості всієї системи, тож наш Комітет спільно з урядом та міжнародними партнерами продовжує працювати над подоланням цих викликів”, – резюмувала Олена Шуляк.

Крім того, Верховна Рада схвалила у другому читанні у цілому законопроєкт №12221 про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу.

Рішення підтримали 278 нардепів, жодного голосу проти, утримались 19 парламетарів.

Як повідомлялось, законопроєкт розроблений Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства за співпраці з бізнесом, галузевими об’єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами та є важливим кроком на шляху до укладання Угоди АСАА – “промислового безвізу”.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, він наближає до європейських норм українське законодавство у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання. Законопроєктом запроваджується взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

Ним також підвищується відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари, встановлюються правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА, передбачене збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Нацоргані акредитації та визначаються умови для проведення транскордонної акредитації.

У першому читанні законопроєкт був розглянутий 26 березня 2025 року, тоді його підтримали 286 нардепів.