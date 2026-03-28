Весняна посівна кампанія вже стартувала у 17 областях України.

Станом на зараз аграрії вже засіяли 200 тис. гектарів землі. Першими роботи на полях почали господарства південних регіонів, висіваючи ярий ячмінь, горох та овес.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Інше ТВ.

«Загалом цьогорічна весняна посівна охопить близько 16 млн гектарів. Наразі її початковий етап не є масштабним, що дозволяє мінімізувати ризики навіть у разі короткострокових похолодань», – зазначив Тарас Висоцький.

